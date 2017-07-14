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Ozan Tufan'ı takipe aldılar

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Sporting Lizbon'un Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında Ozan Tufan'ı yakından takip ettiği öğrenildi.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:49
Ozan Tufan'ı takipe aldılar

Ozan Tufan Sporting Lizbon tarafından yakın takibe alındı. Milli futbolcu ile ilgilenen Portekiz ekibi önceki gün oynanan maçta genç oyuncuyu izledi.

Yeşil-beyazlı kulüp, ozan Tufan'ı Athletic Bilbao ve Monaco maçlarında da izleyecek.

Sarı-lacivertli yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Ozan Tufan'ı elinden çıkarmayı planlıyor.

  • Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 resmi maça çıkan Ozan, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:49
  1. Fenerbahçe
  2. Portekiz
  3. Sporting Lizbon
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