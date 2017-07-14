Ozan Tufan'ı takipe aldılar
Portekiz Premier Lig ekiplerinden Sporting Lizbon'un Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında Ozan Tufan'ı yakından takip ettiği öğrenildi.14 Temmuz 2017 Cuma 10:49
Ozan Tufan Sporting Lizbon tarafından yakın takibe alındı. Milli futbolcu ile ilgilenen Portekiz ekibi önceki gün oynanan maçta genç oyuncuyu izledi.
Yeşil-beyazlı kulüp, ozan Tufan'ı Athletic Bilbao ve Monaco maçlarında da izleyecek.
Sarı-lacivertli yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Ozan Tufan'ı elinden çıkarmayı planlıyor.
- Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 resmi maça çıkan Ozan, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.