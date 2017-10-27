Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ozan Tufan'dan takım arkadaşına yol ortasında sürpriz

Fenerbahçeli milli yıldız Ozan Tufan, Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'e yaptığı sürprizi sosyal medya hesabından paylaştı.

27 Ekim 2017 Cuma 16:48
Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 16:48
  1. Ozan Tufan
  2. Volkan Demirel
  3. sürpriz
  • fatihfatih4 sa önce
    ağzını yeni fırçalamış :)) 
  • aleksaleks4 sa önce
    bulmuşlar birbirlerini
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İspanya, Katalonya parlamentosunu feshetti
  1. İspanya, Katalonya parlamentosunu..
  2. Başkan Orman'dan 'Caner Erkin' patlaması
  3. Trafikte yol tartışması: Sizce kim..
  4. Beşiktaş öncesi şok… Futbolcular..
  5. İstanbullular dikkat… Bu yollar kapalı..
  6. Libya'da yaşayan bir Lübnanlı: Türk..
  7. Borsa günü yükselişle bitirdi
  8. Ellerini kaybeden Ramazan'a iyi haber
  9. İstanbul’da toprak kayması… Çok sayıda..
  10. Balkanlardan soğuk hava geliyor
  11. Allah sadece böyle yapılan ameli kabul..
  12. Trabzonsporlu futbolcu PFDK'ya sevk..
  13. İşte Kur'an'da haber verilen o dağlar
  14. TMSF’den 12 gazete ve kanal hakkında..
  15. Rusya ile kriz çözüldü... 1 Kasım'da..
  16. AVM’de dehşet dakikaları… Tuvalete..
  17. 'Erdoğan'da gördüğümüz liderliğe her..
  18. Donald Trump birinci yılına yaklaşıyor
  19. Microsoft'un göz bebeği Windows'a..
  20. Destekleyen cihazlarınız varsa,..
Gökçek’ten flaş açıklama: Yargıya gidiyorum
Gökçek’ten flaş açıklama: Yargıya gidiyorum
Cezaevinden çıkar çıkmaz kaçtılar
Cezaevinden çıkar çıkmaz kaçtılar
ATAK'ın en büyük rakibiydi... Üretimi durduruldu
ATAK'ın en büyük rakibiydi... Üretimi durduruldu
Barzani’yi şoka uğratan fotoğraf… Canlı yakalayıp diz çöktürdüler
Barzani’yi şoka uğratan fotoğraf… Canlı yakalayıp diz çöktürdüler
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!