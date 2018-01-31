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Ozan Tufan Premier Lig'de!

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ozan Tufan, sezon sonuna kadar Premier Lig ekibi Crystal Palace'a kiralandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:28
Ozan Tufan Premier Lig'de!

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın kadroda düşünmediği ve gözden çıkardığı isimlerden Ozan Tufan'ın sezon sonuna kadar İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’a kiralandığı belirtildi.

İngiliz ekibi sezon sonunda Ozan Tufan’dan memnun kalması durumunda 7 milyon euro’ya bonservisiyle birlikte alabilecek. Ozan’ın bugün İngiltere’ye giderek resmiyet kazandırması bekleniyor.

Futbolcunun menajeri bu transferin bittiğini yakın çevresine söylediği iddia edildi.

22 yaşındaki futbolcuyu Bülent Uygun'un başına geçtiği Katar ekibi Al Gharafa da istemiş ancak Ozan Katar’a sıcak bakmamıştı. Ozan'ın bugün resmen açıklanması bekleniyor. (İHA)

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 09:28
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