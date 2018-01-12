Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ozan Tufan koptu gidiyor!

Ozan Tufan'ın menajerinin Real Betis'le masaya oturduğu öğrenildi.

12 Ocak 2018 Cuma 09:52
Ozan Tufan koptu gidiyor!

Büyük ümitlerle geldiği sarı lacivertli takımda bekleneni veremeyen ve beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan, en son kadro dışı bırakılmıştı. Milli futbolcu yeni takımıyla prensipte anlaştı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yeni durağının neresi olacağı merak konusuydu.

Yönetimin "Katar'a git" teklifine olumsuz yanıt veren milli futbolcu gözünü La Liga'ya çevirdi. Ozan Tufan'ın menajerinin Real Betis'le masaya oturduğu öğrenildi.

İspanya'dan gelen bilgilere göre Betis kulübü, Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Genç yıldızın Betis'e çok sıcak baktığı açıklandı.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin ise henüz başlamadığı öğrenildi. Fakat Fenerbahçe yönetiminin Ozan'ı kiralamayı düşünmediği, bonservisiyle elden çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. Ancak, Ozan Tufan, Real Betis'e büyük ihtimalle imza atacak. (Takvim)

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:52
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökdeniz Karadeniz önerdi! Trabzonspor alıyor!
    1. Gökdeniz Karadeniz önerdi! Trabzonspor..
    2. Amerika'da Adana'daki kayıp kızlarla..
    3. Yatırımcı altın mevduatına koştu
    4. Ozan Tufan koptu gidiyor!
    5. Darbeci FETÖ liderinden çözülmelere..
    6. Dünya süt ve eti artık daha pahalıya..
    7. Beşiktaş'tan Sow ve transfer itirafı
    8. “Yerli otomobile sipariş yağıyor”
    9. Savaş çanları çalıyor... İran için dev..
    10. Adana’da bu sabah… Küfürler havada..
    11. 14 projeye süper teşvik geliyor
    12. 15 tatil ne zaman? 2018’de sömestr..
    13. Ali Koç'tan büyük sürpriz!
    14. Konut desteğinde yeni model geliyor!
    15. Flaş açıklama! Başakşehir satılıyor mu?
    16. O paylaşımı sonrası gözaltına alındı
    17. Dolar güne nasıl başladı?
    18. Çin uzaya yeni bir uydu fırlattı!
    19. MHP ittifak komisyonunu belirledi
    20. Zekai Aksakallı Paşa’nın acı günü
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Tesla'dan büyük devrim
    Tesla'dan büyük devrim