Ozan Tufan için skandal iddia! Kadro dışı kalma nedeni..

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, Avrupa’da kendisine kulüp bulamadı. Kadro dışı olduğu için Dereağzı’nda idmanlara tek başına devam eden genç oyuncu artık Aykut Kocaman’ın kendisini affedip Samandıra’ya çağırmasını bekliyor.

Ozan Tufan'ın neden kadro dışı kaldığı sır gibi saklanırken; Ozan'ın soyunma odasında ve takım içerisindeki görüşmeleri medyaya sızdırdığı iddia edildi.

Aykut Kocaman'ın henüz bu konuda açıklama yapmaması da bu iddiaları güçlendiriyor.

Antrenör Hasan Özdemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe ile 14 resmi maça çıktı, 5 gole katkıda bulundu.

Genç orta saha, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

(Ajansspor)