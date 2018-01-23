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Ozan Tufan için şaşırtan karar!

İspanya'dan birkaç kulüple temasta olan ancak anlaşma sağlayamayan Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ozan konusunda yönetim de Kocaman'la bir kez daha görüşecek.

23 Ocak 2018 Salı 09:24
Ozan Tufan için şaşırtan karar!

Teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Dereağzı Tesislerinde, U19 hocası Hasan Özdemir yönetiminde bireysel çalışmalarını sürdürüyor. İspanya'nın yanı sıra Avrupa'dan birkaç kulüple görüşen fakat anlaşma sağlayamayan genç orta saha, takımda kalmak istiyor. 22 yaşındaki başarılı futbolcu, kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istediğini yönetime de iletti. 

Yönetim, Ozan'ın kulüp bulamaması durumunda Aykut Kocaman ile bir araya gelerek bu konuyu masaya yatıracak, öte yandan Volkan Demirel ve Mehmet Topal da genç yıldızı takıma döndürmek için deneyimli hocaya baskı yapıyor.

22'lik oyuncunun bu süreçte hatalarını anladığım Aykut Kocaman'a aktaran kaptanlar, affedilmesi durumunda Ozan'ın harika bir dönüş yapacağını da dile getirdi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 09:24
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