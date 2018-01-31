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Ozan Tufan, Fenerbahçe yerine Beşiktaş'a gitse farklı olurdu

Ünlü yorumcu Uğur Meleke, Radyospor'da yayınlanan Taktik programında gündemi değerlendirdi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 13:13
Ozan Tufan, Fenerbahçe yerine Beşiktaş'a gitse farklı olurdu

"Adriano geçen sezonda bu sezonun performansı gösterebilir mi bakmak lazım. Gökhan Gönül keza öyle ama gelecek sezon başında kadroyu gençleştirme konusuna eğilmesi lazım. Şenol Güneş oyuncu geliştirmede usta. Ozan Tufan, Fenerbahçe yerine Beşiktaş'a gitse farklı olurdu. Bursaspor performansı ortada. Şener'in performansı ortada. Kadroyu yenilemek için Şenol Güneş önemli bir fırsat Beşiktaş için"

"Aykut Kocaman prensipleri ile musemma bir teknik adam. Mourinho mesela Kevin de Bruyne konusunda benzerini yaşadı. Aykut hoca Ozan Tufan'ı herkes ıslıklarken oynattı. Vardar ve Osmanlıspor maçlarında kariyerinin en iyi performanslarından birini gösterdi. Milli Takım arasına girdik ve Ozan ortada yok dolayısıyla saha içi ile ilgili değil prensiplerle alakalı"

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 13:13
  1. Uğur Meleke
  2. Ozan Tufan
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş
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