Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ozan için sürpriz iddia

Fenerbahçe'de Kocaman'la sorunlar yaşadıktan sonra kadroda yer bulamayan Ozan Tufan'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

15 Şubat 2018 Perşembe 10:26
Ozan için sürpriz iddia

Ozan Tufan'a Çek ekibi Slavia Prag talip oldu. Çek ekibinin, kiralama konusunda yönetimle temasa geçtiği iddia ediliyor.
 
Slavia Prag'ın Ozan'ı kiralamak istediği, son kararı genç oyuncunun vereceği belirtildi.
 
Yönetimin, Kocaman'ın Ozan Tufan'ı affetme konusunda isteksiz olması nedeniyle transfere olumlu baktığı ileri sürüldü.
 
23 ŞUBAT'A KADAR AÇIK
 
Çek Cumhuriyeti'nde ara transfer dönemi 23 Şubat'a kadar açık. Ozan teklif kabul ederse Slavia'da Miroslav Stoch ve eski Bursasporlu Tomas Necid ile birlikte forma giyecek.
 
Slavia Prag, 16 takımlı Çek Ligi'nde 16 maç sonunda Viktoria Plzen'in ardından ikinci sırada yer alıyor (Fotomaç)
 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 10:26
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gül sert çıktı: Aklımızla alay etmeyin!
    1. Gül sert çıktı: Aklımızla alay etmeyin!
    2. FETÖ gümrüklerde kara para aklamış
    3. Teröristbaşına AB'nin göbeğinde..
    4. Brezilyalı yıldız Robinho'dan Türkiye..
    5. Fatih Portakal küplere bindi: Belgen..
    6. İlk Adım Okulları’na mükemmellik ödülü
    7. TSK'dan flaş 'İdlib' açıklaması!..
    8. Facebook yaptı! Temmuzda satışa çıkıyor
    9. Yazılımda akademik işbirliği
    10. Ozan için sürpriz iddia
    11. Ali Koç'tan 100 milyon Euro'luk anlaşma
    12. '75 yıllık hayatımda gördüğüm en büyük..
    13. Doğrudan Pazarlama Ödülleri’ne başvuru..
    14. İstanbul Sarıyer’de korkunç dakikalar!..
    15. Çalışmalar resmen başladı! Erdoğan'ın..
    16. Kaddafi'nin kuzeninden flaş 'Türkiye'..
    17. Galatasaray Başkanı acı gerçekle..
    18. Hükümet neşteri vuruyor! Vatandaşın..
    19. ABD'den flaş Türkiye açıklaması!
    20. O ülkeden büyük skandal! ABD'nin..
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti