Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Öz vatanlarına kavuşuyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2 yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmeye başlanan Ahıska Türklerinin son kafilesinin ilk grubundaki 104 aile, önümüzdeki ay Erzincan'a getirilerek öz vatanlarına kavuşturulacak.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:48
Öz vatanlarına kavuşuyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2 yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmeye başlanan Ahıska Türklerinin son kafilesi olan beşinci kafilesinin ilk grubundaki 104 aile önümüzdeki ay Erzincan'a ulaştırılacak.

Ukrayna'dan Erzincan'ın Üzümlü ilçesine 25 Aralık 2015 tarihinde getirilerek iskan edilmeye başlanılan Ahıska Türklerinin beşinci ve ülkeye getirilmesi planlanan son kafilesi de önümüzdeki günlerde Ukrayna'dan Erzincan'a ulaştırılacak.

Ahıska Türkü 345 kişiden oluşan kafilenin ilk grubundaki 104 aile, Eylül 2017'de uçaklarla Ukrayna'dan Üzümlü'ye getirilerek ilçe merkezi yakınındaki Bayırbağ köyünde yer alan TOKİ konutlarına yerleştirilecek.

Bu çerçevede Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan ihale sonucu Ahıska Türklerinin ikamet edeceği konutlardaki dairelerin tüm eşyasının yerleştirilip eksikliklerinin giderilmesine başlandı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"TOKİ Konutları'nın düzenlemesinin tamamlanmasıyla beşinci kafilenin 21-22 Eylül 2017'de Erzincan'a getirilmesi planlanmaktadır. Beşinci kafilenin ilk grubunda 104 aileden oluşan 345 kişi yer alacak. İnşallah herhangi bir aksaklık olmaz. Evlerin içindeki donanımlar ve bazı eksikliklerin tamamlanmasıyla 104 aile gelecek, geri kalan son grupsa Eylül 2017'de gelecek. Böylece Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlayan bu göçü Erzincan Üzümlü'de bitirmiş olacağız."

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:48
  1. ahıska türkleri
  • İbrahim Halilİbrahim Halil15 dk önce
    Birlikten kuvvet doğar
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 17 dk önce
    Bu insanları niye yerlerinden yurtlarından ediyorsunuz maddi destek vererek bulundukları yerde güçlendirmek daha mantıklı değilmi. Yanlış anlaşılmasın onları istemediğimden değil başımız üzerinde yerleri var ama buralara alışmaları hem zor olacak hem zaman alacak.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Öldürülen terörist bakın kim çıktı!
  1. Öldürülen terörist bakın kim çıktı!
  2. ABD vurmaya başladı!
  3. Fındık fiyatına kızdı, fidanlarını kesti
  4. Serbest piyasada altın fiyatları
  5. Ordu’da istiridye mantarı..
  6. Diyadin’de yetiştirme programı
  7. Fenerbahçe’nin ’Elmas’ına milli davet
  8. Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 13..
  9. Manavgat’a tatile gelen Alman turist..
  10. Bodrum çöplüğü alev alev yanıyor
  11. Kurban Bayramı öncesi polislerden..
  12. Milyonlarca hacı adayına yağmur ve..
  13. Öz vatanlarına kavuşuyorlar
  14. MHP Darende ilçe teşkilatında kongre..
  15. Kosova’nın ilk başbakanı Bajram..
  16. Türkiye’de ve Malatya’da Su Yönetimi..
  17. Suriyeli ailenin bulunduğu araç kaza..
  18. Zabıta ekipleri denetimlerini..
  19. Kayıtlı istihdam teşvikleri ile ilgili..
  20. Bursa’dan Bilecik’e 82 kilometre pedal..
Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!