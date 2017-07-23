Öz Taşıma-İş Sendikası, Boytrans Lojistik ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başladı

Öz Taşıma-İş Sendikası, Boydak Holding’e bağlı Boytrans Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’de Toplu İş Sözleşmesi imzalamak için müzakerelere başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay, “İş kolunun en büyüğü olmak ve taşımacılık sektöründe çalışan işçi kardeşlerimize fayda sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şimdi de Boydak Holding bünyesinde olan ve Kayseri’de hizmet üreten Boytrans Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’de çalışan tır şoförleri arkadaşlarımız için Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başladık. İnşallah yakın zamanda tır şoförü kardeşlerimize fayda sağlayacak anlaşmalara imza atacağız” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de gerçekleşen toplantıya Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Taşıma İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı Mehmet Kılıç, Boytrans Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Çatal, Boydak Holding İnsan Kaynakları Müdürü Yücel Doğan, Boydak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Sancak Basa, Boydak Holding Hukuk Müşaviri Tanzer Sönmez ve sendika temsilcileri katıldı.