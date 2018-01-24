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Oyunun kuralları Davos'ta netleşecek! Gözler Türkiye'nin üzerinde

Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’na liderlerin mesajları damga vurdu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 4 oturumda Türkiye’nin dinamizmini anlatarak fon yöneticilerini ülkemize davet edecek.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:31
Oyunun kuralları Davos'ta netleşecek! Gözler Türkiye'nin üzerinde

İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin açılış konuşması ile dün başladı. Modi, korumacı ekonomi politikaların devam ettiğini ve küreselleşmenin “parıltısını” kaybetmeye başladığını söyledi.

4 OTURUMDA KONUŞACAK

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dün gerçekleştirdiği ikili temaslarının ardından bugün, dört oturumda Türkiye’yi anlatacak. Şimşek, sırasıyla, “Orta Doğu’da Yeni Bir Denge Arayışı”, “Avrupa İçin Yeni Liderler”, “Dünya Ekonomi Liderleri Gayriresmî Toplantısı: Avrupa Birliği İçin Ortak Vizyon Oluşturma”, “Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Büyüme Paradigması” başlıklı oturumlara konuşmacı olarak katılacak.

TRUMP’A GÖNDERME

Şimşek, yapacağı konuşmalarda Türkiye’nin sosyal ve ekonomik politikalarını anlatarak rekor büyümeye dikkat çekerek yatırımcıları Türkiye’ye çağıracak. Zirvede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da çeşitli temaslarda bulunacak. Zirvenin kapanış konuşmasını yapacak olan ABD Başkanı Donald Trump’a önemli mesajlar veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son yıllarda teknolojik ve dijital ilerlemelerin gündelik yaşamı önemli şekilde değiştirdiğine dikkati çekti. Bilim, teknoloji ve ekonomi alanında sağlanan ilerlemenin vatandaşların refahını artırması gerektiğine işaret eden Modi, günümüzde toplumların birbirine bağımlı olduğunu ifade etti.

İYİ-KÖTÜ TERÖRİST AYRIMI

Terörün önemli tehlike ortaya koyduğuna dikkati çeken Modi, “Terör tehlikeli ama aynı şekilde tehlikeli olan iyi ve kötü teröristin yapay olarak ayrılmaya çalışılması” değerlendirmesinde bulundu. Modi, günümüzde, özellikle iyi eğitimli ve maddi durumu yerinde gençlerin radikalleşerek terör örgütlerine katıldıklarını sözlerine ekledi.

SICAK GÜNDEM ORTADOĞU

ABD Başkanı Donald Trump’ın son dakika sürprizi yapmazsa, katılması beklenen Forumda, Suriye krizinin de ele alınacağı bir toplantı düzenlenecek ve oturuma BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura başkanlık edecek. İsrail-Filistin krizinin de tartışılacağı WEF toplantılarına, İsrail ve Filistin Devletinden yüksek düzeyde katılım bekleniyor.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:31
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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