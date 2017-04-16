Oyunu ilk kullanan lider Başbakan oldu!

Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulundu.
Yıldırım, "Güzel İzmir'in Menderes ilçesindeyiz. Oyumuzu verdik, vatandaşlık görevimiz yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye'nin her köşesinde 81 vilayetimizde, ilçelerimizde vatandaşlarımız huzur içinde, kardeşlik içinde oylarını veriyorlar, tercihlerini yapıyorlar. Akşam olup sandıklar açılınca sonuç çıkacak. Sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır. Teşekkür ediyoruz" dedi.