Oyunu ilk kullanan lider Başbakan oldu!

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Yıldırım, "Akşam olup sandıklar açılınca sonuç çıkacak. Sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır" ifadesini kullandı.

Oyunu ilk kullanan lider Başbakan oldu!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 10:41

Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulundu.

Yıldırım, "Güzel İzmir'in Menderes ilçesindeyiz. Oyumuzu verdik, vatandaşlık görevimiz yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye'nin her köşesinde 81 vilayetimizde, ilçelerimizde vatandaşlarımız huzur içinde, kardeşlik içinde oylarını veriyorlar, tercihlerini yapıyorlar. Akşam olup sandıklar açılınca sonuç çıkacak. Sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır. Teşekkür ediyoruz" dedi.

 
EtiketlerBaşbakan Binali Yıldırımİzmir
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