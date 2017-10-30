Oyuncu Hazar Ergüçlü'ye PKK sorgusu

Oyuncu Hazar Ergüçlü PKK belgeselini sosyal medyada yayımlayarak örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle savcı karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gelen oyuncu, "Bana sosyal medyadan çok fazla kısa film geliyor. Ben de paylaşıyorum. Söz konusu film bir takipçimden geldi. Açıp bakmadım. Bir takipçimin uyarısı üzerine de sildim" dedi. Savcılık da soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

Sabah