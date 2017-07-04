Oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti
KOAH hastalığı sebebiyle hastanede tedavi altında olan 72 yaşındaki oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti.04 Temmuz 2017 Salı 20:48
Türk sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu. Yaklaşık bir hafta önce durumu ağırlaşan Balamir, ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ünlü oyuncu burada Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırıldı. Balamir, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında yaşamını yitirdi.