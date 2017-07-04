Oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu. Yaklaşık bir hafta önce durumu ağırlaşan Balamir, ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu burada Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırıldı. Balamir, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında yaşamını yitirdi.