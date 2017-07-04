Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti

KOAH hastalığı sebebiyle hastanede tedavi altında olan 72 yaşındaki oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti.

04 Temmuz 2017 Salı 20:48
Oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu. Yaklaşık bir hafta önce durumu ağırlaşan Balamir, ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu burada Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırıldı. Balamir, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 20:48
  1. Hakan Balamir
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATAK teröristlere böyle mermi yağdırıyor
    1. ATAK teröristlere böyle mermi yağdırıyor
    2. Clichy Başakşehir Spor Tesisleri'nde
    3. FETÖ'cü Mümtazer Türköne'ye komik ceza!
    4. Oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti
    5. Suudi Arabistan o noktaya operasyona..
    6. Suudi Arabistan'da polise saldırı
    7. Yunan botu, Türk Sahil Güvenliği'ni..
    8. DEAŞ Telafer'de 200 Türkmeni infaz..
    9. Almanya'da 14 bin PKK yandaşı var
    10. Yeni uygulama başladı! 2 günde 5 bin..
    11. Esed rejiminden 'çatışmasızlık..
    12. Rusya'dan Suriye'deki 'çatışmasızlık..
    13. Hollanda'dan İsrail'in güneş..
    14. Almanya'da yaşayan PKK'lıların sayısı..
    15. Nazarbayev'den Rusya ile Ukrayna’ya..
    16. İpek Yolu'na 8 trilyon dolarlık..
    17. Fransa'da kazanan Arnaud Demare!
    18. Rusya ve Özbekistan ortak askeri..
    19. Kameni'den 'Muhammed Ali' mesajı
    20. Çin devreye girmeye hazırlanıyor.....
    Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!
    Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!
    ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı
    ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı
    Ruhani'den Türkiye'ye suçlama: Tehlikeli
    Ruhani'den Türkiye'ye suçlama: Tehlikeli
    2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu
    2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu