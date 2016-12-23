Oyuncu Durul Bazan: Abdestsiz sokağa çıkmam

Emre Saygı'nın Youtube'den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı 'Hadi Be'nin konuğu, oyuncu Durul Bazan oldu. Karakterine dair pek çok şeyi itiraf eden Bazan, hayattaki en gururlu anını anlatmaktan çekinmedi. İnancına ve ölüme dair düşüncelerini de izleyiciyle paylaştı. İşte Durul Bazan'ın konuşmalarından detaylar:

"ÇOCUĞUMUN ANNESİNİ DAHA BULAMADIM"

Hayattaki en büyük isteğini dile getirerek konuşmasına başlayan Durul Bazan, "Hayatta en çok istediğim şey çocuk sahibi olmak. Tüm yakınlarım bunu bilir. Çocuklara çok düşkünüm. Bayan arkadaşlarım hep 'Sen çok iyi baba olursun' diyorlar. Ama ben çocuğumu büyütecek anneyi daha bulamadım. Çünkü çocuk senin bir parçandır o seni andığında ölmezsin. Seni bir sonraki nesile taşıyacak olandır şeydir evlat" dedi.

"ÖLÜMDEN KORKUYORUM"

En büyük korkusunun ne olduğunu sorulması üzerine usta oyuncu, "Rahatım, ama bir tek ölümden biraz korkuyorum. Ancak bu konuda evham yapmıyorum. Ölmek için doğduk sonuçta. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar için bu onlara verilmiş mucize düşününce. Çünkü ölümü düşünse zaten her gün o korkuyla yaşayamaz ve bir şey yapamaz." diye konuştu.





"ÇOK İNANÇLI ADAMIM"



Hakkında çok az insanın bildiği detayları anlatan Durul Bazan, abdest almadan sokağa çıkmadığını söyleyerek, "Aslında çok inançlı adamım. Benim belli ibadetlerim vardır. Onları yapmadan da kesinlikle dışarıya ve sokağa çıkmam. Hayattaki tek takıntım budur." ifadelerini kullandı.



"BABAMIN VEFATINI SAHNEDE ÖĞRENDİM"



Babasının vefat ettiğini tiyatro sahnesinde öğrendiğini anlatan Durul Bazan, "Konservatuar mezunu olmama ve oyunlar oynamama rağmen 30 yaşıma kadar 'Oyuncuyum' demedim. Çünkü büyüklerimiz usta olmak için usta olman lazım ve çırak yetiştirmen gerekli derlerdi. Benim hocam Müşfik Kenter'dir. Ben babamın öldüğünü öğrendiğimde sahnedeydim. Ertesi gün Müşfik Hoca telefon açtı 'Oyunu iptal edelim mi?' dedi. Kabul etmedim, o zaman bana 'Bugün oyuncu oldun' dedi. En gurur duyduğum an budur." şeklinde konuştu.