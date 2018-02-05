Oyuncak tercihlerimiz nasıl olmalı?

Oyuncak seçimleri çocuğun yaşı göz önünde bulundurarak zekâ gelişimini destekleyici, öğretici tercihler yapılmalıdır. Eğitici oyuncaklar eğlenceli oldukları kadar çocukların kendilerini ve çevrelerini tanımalarına da yardımcı olmaktadır. Ne kadar çok çeşitte ve özellikte oyuncak varsa çocuğun zekâ gelişimi o kadar olumlu etkilenir. Çocukların hangi oyuncakla oynadığı değil, nasıl oynadığı ve neleri ifade ettiği önemlidir.

Oyuncaklar konusunda önemli etkenlerden biri de sağlıklı olup olmaması. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetiminden geçmiş oyuncaklar tercih edilmeli. Merdiven altı ürünlerden uzak durulmalıdır.