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Oyuncak ayıcıkla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

İstanbul’dan Trabzon’a gönderilen kargo paketinde yapılan aramada
oyuncak ayıcık içine gizlenmiş 990 adet ecstasy hapı ele geçirildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:49
Oyuncak ayıcıkla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki bir kargo şubesine İ.B. isimli şahsın ecstasy hapı göndereceği bilgisi alan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek, bu yönde çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları aramada kargo paketi içerisinde bulunan oyuncak ayıcık içerisine gizlenmiş990 adet ecstasy hapı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli İ.B. savcılığa sevk edildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:49
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Akçaabat
  5. Akça
  6. Narkotik
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