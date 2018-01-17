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Oyuna kızdı annesini tek kurşunla öldürdü

California'lı bir adam, oynadığı video oyununa sinirlendikten sonra annesini öldürdü. Stanislaus County Cezaevindeki kayıtlara göre 28 yaşındaki Matthew Douglas Nicholson cinayetle suçlanıyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:18
Oyuna kızdı annesini tek kurşunla öldürdü

Kaliforniya'da meydana gelen olayda 28 yaşındaki Matthew Nicholson oynadığı Oyunda sinirlendikten sonra 62 yaşındaki annesini Lydia Nicholson'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Polis yetkilileri, Matthew Nicholson'ın oyun esnasında öfkelendiğini ve bağırmaya başladığını belirledi. Annesi onu kontrol etmek için odasına girdi ve çif tartışmaya başladı.

Nicholson tartışmada oyun kulaklığını kırdı ve annesini sorumlu tuttu. Nicholson, annesini ve babasını öldürmekle tehdit ederek evdeki silahı aldı. Nicholson’ın yaşanan bu olaydan sonra silahını alıp ateş etmeye başladığı belirtildi.

İki el ateş ettikten sonra, Nicholson silahı annesine çevirdi.

Araştırmacılar, Nicholson silahını kendisinden alan babası Loren Nicholson'ı da vurmaya çalıştığını belirtti. Karışıklıkta 81 yaşındaki adam yaralanmadı.

Bir aile yakınının yaptığı başka açıklama göre ise Nicholson, olay sırasında odaya giren babasına da ateş etmek istedi fakat silah tutukluk yaptı. Daha sonra babası ani bir hamleyle çocuğunun elinden silahı alıp mermileri boşalttı ve olası ikinci bir ölüm olayının önüne geçti.

Matthew Nicholson kaçtı ve yakındaki Riverbank'ta kızkardeşinin evine gitti. Memurlar, adamın aracını buldu ve Nicholson olaysız gözaltına alındı. Nicholson, kefaletsiz bir şekilde hapse gönderildi.

Kızkardeşi, annesini, oğullarını ve kocasını seven harika bir kişi olarak nitelendirdi. Lydia Nicholson yerel okulda çalışıyordu.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 16:18
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