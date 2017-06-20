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Oyuna gelmeyen genç imam İngiltere'de 'kahraman' ilan edildi

Londra'daki Finsbury Camisi'nde teravih namazından çıkan Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından, saldırganın linç edilmesini caminin imamının engellediği ortaya çıktı.Kaynak: Oyuna gelmeyen genç imam, İngiltere'de 'kahraman' ilan edildi.

20 Haziran 2017 Salı 15:45
Oyuna gelmeyen genç imam İngiltere'de 'kahraman' ilan edildi

Bir kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili olarak Press Association'a konuşan 28 yaşındaki görgü tanığı Hüseyin Ali, "Caminin imamı, ona kimsenin dokunmamasını söyledi ve onu korudu" ifadelerini kullandı.

İngiliz basını tarafından 'kahraman imam' olarak adlandırılan İmam Muhammed Mahmud ise yaptığı açıklamada tek başına hareket etmediğini belirtti ve "Başka sakin olan ve insanları sakinleştirmeye çalışan kardeşlerim de vardı. Bir öfke dalgası olmasını engellemeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Saldırganın 'beni öldürün' şeklindeki sözlerinden korktuğunu söyleyen İmam Muhammed Mahmud, "Belki de bu toplumu, bu güzel şehri bölmek ve Müslüman toplumunu şeytani göstermek istediklerinin bir kanıtıdır" şeklinde konuştu. AA

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 15:45
  1. londra
  2. saldırı
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