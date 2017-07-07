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Oyuna gelmeyelim... Suriyeli gençlerden provokasyonlara sağduyu çağrısı

Şanlıurfa'da bir grup Suriyeli, provokasyonlara karşı vatandaşlara gül ve su dağıttı.

07 Temmuz 2017 Cuma 18:48
Oyuna gelmeyelim... Suriyeli gençlerden provokasyonlara sağduyu çağrısı

Şanlıurfa'da bir grup Suriyeli genç, Suriyelilere yönelik provokasyonlara karşı sağduyulu olunması için vatandaşlara gül ile su dağıttı.

Yaşları 15-25 arasında değişen bir grup Suriyeli genç, kentin yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda toplandı.

Türk bayraklı tişört giyen Suriyeli gençler, bulvardan geçen vatandaş ve sürücülere üzerinde "Teşekkürler Türkiye" yazılı not bulunan gül ile su dağıttı.

Gençlerden Adnan Abdullah, gazetecilere, son günlerde Suriyeli sığınmacılara yönelik sosyal medyada provokasyonlar yapıldığını söyledi.

Provokasyonlara kulak asmadıklarını belirten Abdullah "Arkadaşlarla bir ekip kurduk. Caddeden geçen ve sıcak havada bunalan vatandaşlara gül ve su dağıttık. Bizler kardeşiz, dış güçler huzurumuzu bozamaz. Provokasyonlara aldırış etmiyoruz. Bizler Türkiye milletini seviyoruz. Onlar kardeşlerimizdir." dedi.

Şihadel Hüseyin de Türkiye'nin ikinci vatanları olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi çok sevdiklerini ifade eden Hüseyin, "Bizler kardeşiz, kimse bizim huzurumuzu bozamaz. Bizleri misafir eden Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 18:48
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