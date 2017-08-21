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Oyuna alınmayan Rodallega'dan şok hareket!

Dün oynanan Fenerbahçe maçında Burak Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından maça alınmayan Rodallega, Instagram hesabındaki "Trabzonspor" yazısını kaldırdı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:35
Oyuna alınmayan Rodallega'dan şok hareket!

Trabzonspor dün Şükrü Saraçoğlu'nda karşılaştığı Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadele halinde geçen mücadelede gol atıp Trabzonspor'u öne geçiren Burak Yılmaz sakatlandı. Burak'ın kenara gelmesi ile tüm gözler Rodallega'nın oyuna gireceğini düşünürken Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal radikal bir karar ile N'Doye'u oyuna aldı.

Yanal bu tercihi ile sahada da istediğini alamazken maç sonu dikkat çeken bir tepki geldi.

Hugo Rodallega dünkü maçta da oyuna alınmayınca dün gece İnstagram hesabındaki "Trabzonspor" yazısını kaldırdı. Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kalan deneyimli oyuncunun bu hareketi bakalım nasıl sonuçlanacak.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:35
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