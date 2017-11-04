Oyun Severlere müjde GameZone Tırı geliyor…

Hızla büyüyen ve her geçen gün ilginin arttığı e-spor sektörüne desteğini sürdüren MediaMarkt, tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği Intel ESL Türkiye Şampiyonası Büyük Finali için harika sürprizlerle ve özel fırsatlarla oyun tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 4-5 Kasım tarihlerinde İstanbul Volkswagen Arena’da düzenlenecek finale GameZone Tırı ile katılacak MediaMarkt, oyun severlerin heyecanına ortak olacak.

Heyecan ve eğlence MediaMarkt ile en üst seviyeye çıkıyor

4 Kasım Cumartesi günü Dota 2 finalinin ardından PUBG Invitational turnuvasının yapılacağı etkinlikte, 5 Kasım Pazar günü CS:GO finalinin ardından FIFA18 turnuvası finalistlerinin rekabeti katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Final karşılaşmalarını MediaMarkt GameZone Tırı’nda kurulacak dev LED ekranda canlı olarak izleme fırsatı bulacak katılımcılar, etkinlik boyunca düzenlenecek yarışmalarla ve oyunlarla heyecanı ve eğlenceyi en üst seviyede yaşayacak. Yarışmaları eş zamanlı izleyecek katılımcılar, kazanacakları sürpriz hediyelerle oyun heyecanını yerinde yaşama fırsatı bulacak.

MediaMarkt’ın e-spor sektöründeki öncü rolü bir kere daha ön plana çıkıyor

Dota2 ve CS:GO oyunlarının Türkiye'deki en büyük şampiyonasına destek veren MediaMarkt, Intel’le gerçekleştirilen bu önemli iş ortaklığı sayesinde dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen e-spor sektöründeki öncü rolünü bir kere daha ön plana çıkarıyor. En iyilerin şampiyonluk mücadelesinde oyuncuların yanında yer alan MediaMarkt, bu heyecana ortak olmak isteyen tüm oyun tutkunlarını GameZone Tırı’na davet ediyor. Detaylı bilgi için mediamarkt.com.tr’yi tıklayın