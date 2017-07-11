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Oyun oynarken yanlışlıkla dokundu, bu hale geldi!

İngiltere'de yaşayan 10 yaşındaki Lauren Fuller isimli çocuğun tatili, bilmeden bir bitkiye dokunması nedeniyle zehir oldu.

11 Temmuz 2017 Salı 19:07
Oyun oynarken yanlışlıkla dokundu, bu hale geldi!

İngiltere'de yaşayan 10 yaşındaki Lauren Fuller isimli çocuğun tatili, bilmeden bir bitkiye dokunması nedeniyle zehir oldu. Tavşancıl otuna dokunan Fuller'in ellerinde kısa süre sonra dev yaralar oluşmaya başladı.

Elleri su toplayan çocuk hastaneye götürüldü; çocuğa üçüncü derecede yanık teşhisi konuldu. Sıcak havalarda bazı kişiler için tehlikeli sonuçlar doğurduğu bilinen bitkinin temas ettiği bölgede yanık benzeri bir yaranın oluşmasıne neden oluyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:07
  1. Lauren Fuller
  2. tavşancıl otu
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