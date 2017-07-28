Oyun oynarken ceset buldular

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Altay Mahallesi 786. Sokak’ta bulunan metruk bir binada çocuklar tarafından erkek cesedi bulundu.

Oyun oynadıkları sırada bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine metruk binaya giden aileler şahsı görünce, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucu, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, uyuşturucu madde kullandıktan sonra öldüğü iddia edilen gencin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.

Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.