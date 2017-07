Oyun Karavanı, Ümraniye’den Uğurlandı

Çocukların sağlıklı büyümeleri ve yaşlarına uygun etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlayan Ümraniye Belediyesi; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ve Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children) tarafından hayata geçirilen “Oyun Karavanı” projesinin de organizatörlerinden biri oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ne gidecek olan Karavanın İstanbul’daki son durağı Ümraniye oldu. Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda gerçekleşen programa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda Ümraniyeli katıldı.

Programda Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, bir selamlama konuşması gerçekleştirerek Oyun Karavanı projesini anlattı ve Ümraniye Belediyesi ve Başkan Hasan Can’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can; kendi tecrübelerinden örnekler vererek şimdiki çocukların oyunları konusunda görüşlerini anlattı. Teknolojinin gelişmesinin çocukları hareketsizleştirdiğini ve belediye olarak, yaptıkları etkinliklerle bunun önüne geçmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Hasan Can, Oyun Karavanı projesinin önemine değindi. Etkinliklerin çocukların sosyalleşmesi için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Hasan Can Karavanın; Diyarbakır, Mardin, Siirt, Van, Ağrı, Muş, Bingöl ve Tunceli’ye gideceğini söyledi.

Kardeş şehirlere yapılan hizmetler ve Ramazan programları vesilesiyle bir araya geldikleri programları anlatan Başkan Hasan Can, “Ümraniye Belediyesi buralara her zaman el uzatan bir belediyedir” dedi. Başkan Hasan Can, ayrıca program esnasında; DHA, TRT ve TGRT Haber’e de Oyun Karavanı projesine verdikleri desteği anlattı.

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu programda yaptığı konuşmada; çocukların boş zamanlarını Oyun Karavanı gibi etkinliklerle geçirmesinin öneminden bahsederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

İstanbul’dan yolculuğa başlayan Oyun Karavanı; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 8 şehri daha gezerek binlerce çocukla buluşup tekrar İstanbul’a dönecek.