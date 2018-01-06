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Oyun anlayışı uymayınca takımdan kovuldu!

İrfan Buz ile çıkış yakalayan Osmanlıspor Galatasaray'dan transfer edilen Josue ile yollarını ayırdı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 09:59
Oyun anlayışı uymayınca takımdan kovuldu!

İrfan Buz yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan ve Yalçın Ayhan’la Ceyhun Gülselam’ı kadrosuna katarak transfere de flaş bir giriş yapan Osmanlıspor’da şok gelişme.

Başkent ekibi, bir süredir kadroya giremeyen Josue’yle yollarını ayırdı. Teknik direktör İrfan Buz’un talebiyle alınan karar oyuncuya da bildirildi. Portekizli futbolcunun Buz’un oyun anlayışına uymadığı gerekçesiyle bu kararın alındığı ifade ediliyor.

Osmanlıspor’da Josue’nin yanı sıra Raul Rusescu, Diabate, Ninaj, Vaclav Procazka’yla da yol ayrımına gidildi. Başkent temsilcisi sezon başı lisansları çıkarılmayan Mehmet Güven ve Muhammed Bayır’la ise yola devam edecek. Her iki oyuncu da Antalya kampında takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 09:59
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