Oynarken ellerine silah geçti sonu facia oldu!

İnebolu ilçesine bağlı Kabalar Köyü’nde Osman Bakır (13) ve kardeşi İlker Bakır (9) ile kuzenleri Esat Gökgöz (11), evlerinin odasında oynadıkları sırada buldukları silahın patlaması sonucu yaralandılar. Yan odadan silah sesi geldiğini duyan ve odaya gittiklerinde çocukları kanlar içinde bulan aile ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan Esat Gökgöz ile kuzeni İlker Bakır’ı İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer ağır yaralı İlker Bakır, İnebolu Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yalanan Esat Gökgöz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlker Bakır da Kastamonu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayda hafif yaralanan Osman Bakır ise Küre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çocukların ailesi çocuklarının vefat haberini alınca hastanede sinir krizleri geçirdi.