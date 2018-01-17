Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Öyle bir çalım attı ki kaleciyi sedyeyle çıkardılar

Fransa Liginde Marsilya forması giyen Payet, Strasbourg maçının son anlarında attığı gol öncesi kaleciyi sakatladı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:55

Fransa Liginde Marsilya forması giyen Payet, Strasbourg maçının son anlarında attığı gol öncesi kaleciyi sakatladı.

Fransa Ligue 1'de Marsilya, sahasında oldukça zorlandığı maçta Strasbourg'u 2-0 mağlup etti. Son 10 dakikaya kadar golsüz berabere giden karşılaşmada Clinton N'Jie ve Dimitri Payet ile iki gol bulan Marsilya, üç puanı hanesine yazdırdı. Dimitri Payet'nin 87. dakikada ağlara bıraktığı gol öncesi ise oldukça ilginç bir olay yaşandı.

 Marsilya'nın ilk golünü atan Clinton N'Jie'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dimitri Payet, şık bir hareketle Strasbourg kalecisi Alexandre Oukidja'yı geçti. Daha sonra boş kaleye topu bırakan Payet, Marsilya'yı rahatlattı. Payet'in kendisine attığı çalım sırasında dizi dönen Oukidja ise sakatlandı.

 OYUNA DEVAM EDEMEDİ 

Saha içinde bir süre tedavi edilen Fransız kaleci, oyuna devam edemedi. 89. dakikada sedye ile saha kenarına alınan Oukidja, yerini Landry Bonnefoi'ye bırakmak zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:55
  1. Payet
  2. Strasbourg
  3. Marsilya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyonkarahisar'da askeri kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü
    1. Afyonkarahisar'da askeri kamyon..
    2. Bitcoin tekrar 10 bin doların altına..
    3. Canlı yayında dövmüşlerdi hepsi..
    4. Amerika'nın Suriye'deki asıl amacı...
    5. Türkiye Katar ordusu için yaptı
    6. Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    7. Çeyrek altın ne kadar oldu?
    8. BTK'dan Wikipedia açıklaması
    9. Çin'de roket parçası kasabaya düştü
    10. Para kasasını market arabasıyla..
    11. Oyuna kızdı annesini tek kurşunla..
    12. Bulgaristan Başbakanı'ndan Türkiye..
    13. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1..
    14. Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
    15. Savaş başlıyor...Allah bizimle!
    16. Samsunspor Teknik Direktörü..
    17. Güney-Kuzey Kore anlaştı!
    18. Bursaspor Gheorghe Grozav’ı açıkladı
    19. ABD ve NATO’nun oynadığı oyunlara..
    20. Mardin'de eşarplı ve etekli suç..
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…