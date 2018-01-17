Öyle bir çalım attı ki kaleciyi sedyeyle çıkardılar

Fransa Liginde Marsilya forması giyen Payet, Strasbourg maçının son anlarında attığı gol öncesi kaleciyi sakatladı.

Fransa Ligue 1'de Marsilya, sahasında oldukça zorlandığı maçta Strasbourg'u 2-0 mağlup etti. Son 10 dakikaya kadar golsüz berabere giden karşılaşmada Clinton N'Jie ve Dimitri Payet ile iki gol bulan Marsilya, üç puanı hanesine yazdırdı. Dimitri Payet'nin 87. dakikada ağlara bıraktığı gol öncesi ise oldukça ilginç bir olay yaşandı.

Marsilya'nın ilk golünü atan Clinton N'Jie'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dimitri Payet, şık bir hareketle Strasbourg kalecisi Alexandre Oukidja'yı geçti. Daha sonra boş kaleye topu bırakan Payet, Marsilya'yı rahatlattı. Payet'in kendisine attığı çalım sırasında dizi dönen Oukidja ise sakatlandı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ



Saha içinde bir süre tedavi edilen Fransız kaleci, oyuna devam edemedi. 89. dakikada sedye ile saha kenarına alınan Oukidja, yerini Landry Bonnefoi'ye bırakmak zorunda kaldı.

