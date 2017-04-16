Oylarını kullanıp denize koştular

Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar yükseldiği Ula, Bodrum, Ortaca ve Datça ilçelerinde bazı vatandaşlar denize girdi. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da güneşlenip sahilde kitap okudu. Akyaka Mahallesi'nde vatandaşlar Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde güneşlendi, bazıları da denize girdi. Bazı vatandaşlar ise aileleriyle ormanlık alanda piknik ve yürüyüş yaptı.

Sahile gelen vatandaşlardan Cem Söylemez, ailesi ile sabah saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirerek oy kullandıklarını belirterek, "Sıcak havayı fırsat bilerek ailemle Akyaka'da denize girdim. Burada hava çok güzel, adeta yaz havasını andırıyor." dedi.

DENİZİN KEYFİNİ YAŞADILAR

Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Plajı'nda denize giren vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Bölgeye gelen vatandaşların bir kısmı teknelerle İztuzu Plajı'na giderek kaya mezarlarını izleyip denizin keyfini yaşadı.

Bodrum'un Kumbahçe sahili başta olmak üzere, Paşatarlası, Torba, Gümbet ve Bitez sahilleri de sıcak havayla hareketlendi. Sahilde oturan vatandaşlar, güneşin ve güzel havanın keyfini sürdü. Bazı vatandaşlar da denizde sörf yaptı.