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Oylarını köyün tek yapısı olan camide kullandılar

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyünde kaya oyma yerleşimde yaşamlarını sürdüren aileler, köyün tek yapısı olan camide kurulan sandıkta oylarını kullandı.

Oylarını köyün tek yapısı olan camide kullandılar
Eklenme: 16 Nisan 2017, 20:39

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyünde kaya oyma yerleşimde yaşamlarını sürdüren aileler, köyün tek yapısı olan camide kurulan sandıkta oylarını kullandı.

Merkeze bağlı Çayüstü köyünde kaya oyma yerleşimde ikamet eden 20 hanedeki seçmenler, köyün tek yapısı olan camide kurulan 2190 nolu sandıkta, anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Köy muhtarı Mesut Ekinci, köylerinde bir sandığın kurulduğunu, köylülerin oylarını bu sandığa attığını belirtti.

Ekinci, 20 haneden oluşan köylerinde yapı olarak sadece caminin bulunduğunu ifade ederek, "Seçmen sayımız 151. Halk oylamasının memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim." dedi.

 

 
EtiketlerBatmanoyseçim
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