Oylamada 8 'Hayır' kimin?

Anayasa değişikliği teklifinin ilk oylaması sayı açısından değil ama psikolojik açıdan önemliydi. Ortaya çıkacak tablo tarafların bundan sonraki moral motivasyonunu etkileyecekti, öyle de oldu. Oylamadan önce 340-345 aralığında tahminlerin yapıldığı AK Parti-MHP ittifakı 338'de kaldı. 345'in üzerindeki her rakam ittifakın moralini yükseltecekti. Ancak AK Parti kulislerine göre ilk oyalamada çıkan 338 "Evet" oyu moralleri bozmasa da, sınıra çok yakın olduğu için işi daha sıkı tutmayı gerektiren bir sonuç.

"Evet" cephesine bakış

Partilerin sandalye dağılımı

AK Parti: 316 + 1

CHP: 133

HDP: 59

MHP: 39

Bağımsız: 2

Teklifin maddelerine geçilmesi oylama sonucu

Oylamaya katılan: 480

Kabul: 338

Ret: 134

Çekimser: 2

Boş: 5

Geçersiz: 1

Oylamaları analiz ederken yukarıdaki 2 tablonun akılda tutulması gerekiyor.

Partilerin sandalye dağılımını gösteren tablonun açılımı şu: AK Parti'nin 317 milletvekili var. Ama Meclis Başkanı AK Parti'den ve oy kullanamıyor. Bu durumda sayısı 316'ya düşüyor. Bu yüzden iktidar partisinin oyu 316 üzerinden hesaplanmalı.

Pazartesi günü ise 314 AK Partili milletvekili oy kullandı. Çünkü 1 milletvekili Meclis Başkanı rahatsız olduğu için oturumu yönetti ve oy kullanamadı, 1 milletvekili de hava muhalefeti nedeniyle Umre'den dönemedi. Dolayısıyla AK Parti 2 eksikti.

MHP'nin 39 milletvekili var, sadece 1 isim oylamaya katılamadı. Sayı 38'e düştü. 5 ismin ise "Hayır"cı olduğu biliniyor. Bu durumda 33 milletvekilinin hesaplamalarda "Evet" cephesinde olması gerektiği düşünülüyor.

Bu durumda, AK Parti-MHP ittifakının ulaşması gereken oy sayısı 347.

Ama Pazartesi günü yapılan oylamada çıkan "Evet" sayısı 338.

Aradaki fark 9.

"Hayır" cephesine bakış

HDP'nin milletvekili sayısı 59. Bunlardan 11'i tutuklu, 2'si uzun süredir yurtdışında. Dolayısıyla 43 milletvekili var. Ancak, HDP'nin ilk oylamada hiç bir hesaba katılmaması gerekiyor. Çünkü protesto ederek oylamaya katılmadılar.

CHP'nin ise 133 milletvekili var. Pazartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 7 milletvekili mazeret bildirerek oylamaya katılmadı. Bu durumda 126 CHP'li "Hayır" dedi. Ama oylama sonucuna göre "Hayır" sayısı 134. Yani 8 kişi daha anayasa değişikliğine "Hayır" dedi.

Bilinenler ve bilinmeyenler

MHP’den muhalif kanatta yer alan 5 isim "Hayır" oyu vereceklerini açıklamıştı. Bunlara partiden ihraç edilen ve şu anda bağımsız olan Ümit Özdağ da eklendiğinde bilinen "Hayır"cı sayısı 6. Yine bağımsız olan ve CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlı Aka'nın da "Hayır"cı olduğu biliniyor. Bu durumda da sayı 7'ye yükseliyor.

8 "Hayır"cı kim dedik. "Hesap neredeyse tutuyor, birisi daha "Hayır" vermiştir, 8 bulunur" denilebilir.

Ama ortada, tüm hesabı karıştıran ve dikkate alınması gereken bir başka unsur var: 2 çekimser, 5 boş ve 1 geçersiz oy. Buradaki toplam 8. Peki, bunlar hangi partiye mensup olanların oyları?

Kulislerde konuşulan senaryo şu: MHP'li bilinen "Hayır"cılar, kırmızı pul vermiş olmalılar. Yani onlar, CHP ile birlikte "Hayır" diyenler. Boş, geçersiz ve çekimserler AK Parti'den olabilir. Ya da onlar da MHP'li. Hangi olasılık doğru olursa olsun, ortaya çıkan sonuç şu: Ya, MHP'de bilinenden daha fazla rahatsız var ya da, "Bizde fire olmaz, teklifin altında 316 milletvekilimizin imzası var" diyen AK Parti'de teklifi içine sindiremeyen ve bunu henüz ifade etmeyen isimler var.

Kaynak: Didem Özel Tümer / Al Jazeera Türk