Oyak Renault’dan dakikada 1 otomobil

Geçen yıl 365 bin adet araç üreterek, Türkiye’deki en yüksek üretim sayısına ulaşan Oyak Renault, üretim bantlarından dakikada 1 otomobil indirme performansını yakaladı. Türkiye’de geçen yıl üretilen 1 milyon 143 bin adetlik otomobil üretiminin yüzde 32’sini tek başına gerçekleştiren Oyak Renault, 1998 yılından bu yana elinde tuttuğu otomobil üretim liderliğini 2017 yılında da sürdürdü.

LİDERLİĞİNİ KORUDU

Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez, Oyak Renault olarak 2017 yılında otomobil üretiminde liderliklerini devam ettirdiklerini belirterek, "1969 yılında Türkiye’de üretime başladığımızdan bu yana otomobil üretiminde liderliğimizi koruyarak pazara yön vermenin gururunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz doğru yatırımlarla Türkiye ekonomisinin gelişmesine ve ülkemizin refah seviyesinin artmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Bu arada MAPFRE, Renault Grubu ile yaptığı anlaşmayı güçlendiriyor. Renault Spor Formula 1 Takımı ve MAPFRE sözleşmelerini beş yıllığına yenileme ve geliştirme kararı aldı.