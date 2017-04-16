Oy verdikten sonra mührü yanında götürdü

Türkiye'de 55 milyon seçmen bugün sandık başında. Sandığa giden seçmenlerden ilginç haberler gelmeye geliyor. Yozgat'ta bir seçmen, oy kullandıktan sonra, mührü beraberinde götürdü.

Oy verdikten sonra mührü yanında götürdü
Eklenme: 16 Nisan 2017, 13:39

Yozgat Sorgun ilçesinde Taylan Araslı İlkokulu'nda bir şahsın oy kullandıktan sonra mührü de beraberinde götürdüğü ortaya çıktı.

Sandık görevlileri, bir seçmenin mührü götürmesinin ardından tutanak tuttu.

 
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