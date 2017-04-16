Oy verdikten sonra mührü yanında götürdü

Yozgat Sorgun ilçesinde Taylan Araslı İlkokulu'nda bir şahsın oy kullandıktan sonra mührü de beraberinde götürdüğü ortaya çıktı.
Sandık görevlileri, bir seçmenin mührü götürmesinin ardından tutanak tuttu.
Yozgat Sorgun ilçesinde Taylan Araslı İlkokulu'nda bir şahsın oy kullandıktan sonra mührü de beraberinde götürdüğü ortaya çıktı.
Sandık görevlileri, bir seçmenin mührü götürmesinin ardından tutanak tuttu.
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