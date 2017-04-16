Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Siirt'te, güvenlik gerekçesiyle bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve içinde oy pusulası bulunan torbalar askeri helikopterle taşındı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), anayasa değişikliği halk oylamasında vatandaşların oy kullanması amacıyla seçim ve sandık güvenliği kapsamında bazı yerleşim bölgelerine oy pusulalarını helikopterle götürdü.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından, sorumluluk alanındaki Eruh, Pervari ve Şirvan ilçeleri için havalanan askeri helikopter, ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve içinde oy pusulaları bulunan torbaları aldı.

Seçim görevlileri ve oy pusulaları, güvenlik gerekçesiyle söz konusu 3 ilçedeki 61 yerleşim yerine helikopterle götürüldü.

Bitlis'te seçim görevlileri ve içinde oy pusulalarının bulunduğu torbalar bazı yerleşim birimlerine güvenlik gerekçesiyle askeri helikopterle götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı, anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulması esnasında seçim ve sandık güvenliği kapsamında, bazı yerleşim bölgelerine oy pusulalarını helikopterle taşıdı.

Bitlis'ten havalanan askeri helikopter, seçim görevlileri ve içinde oy pusulalarının bulunduğu torbaları, merkeze bağlı Sehi ile Hizan ilçesine bağlı Horozdere bölgesine götürdü.

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından görevliler ve oy pusulaları, yine helikopterle il merkezine getirilecek.

Diyarbakır'da güvenlik gerekçesiyle bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve içinde oy pusulaları bulunan torbalar askeri helikopterle taşındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), anayasa değişikliği halk oylamasında vatandaşların oy kullanması için seçim ve sandık güvenliği kapsamında bazı yerleşim bölgelerine oy pusulalarını helikopterle götürdü.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk alanındaki Lice, Hani, Dicle ilçeleri için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopterler seçim görevlileri ve içerisinde oy pusulaları bulunan torbaları ilçe merkezlerinden aldı.

Güvenlik gerekçesiyle helikopterle Lice'nin Üçdamlar, Tepe ve Kayacık, Hani'nin Topçular, Dicle'nin de Yokuşlu mahallesine 89 sandık ile seçim görevlileri götürüldü.

Görevlilerin, yapılacak oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından yine helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: AA