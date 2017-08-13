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Oy oranı giderek düşen Merkel ilk hedefini açıkladı

Almanya'da seçimlere haftalar kala seçim çalışmalarına başlayan ve kaybı yaşayan Angela Merkel'in ilk hedefinin işsizlik oranlarını düşürmek olduğunu söyledi.

13 Ağustos 2017 Pazar 15:44
Oy oranı giderek düşen Merkel ilk hedefini açıkladı

Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimler için start veren Angela Merkel, Dortmunt kentinden bine yakın kişiye hitap etti. Merkel, 2025 yılına kadar işsizliğin makul seviyelere düşürülmesi için gayret göstereceklerini ve işsizlikle mücadelenin ilk hedefleri olacağını söyledi. 1,5 aylık seçim çalışmasında 50 ayrı toplantıya katılacak olan Hıristiyan Demokrat Birlik Başbakan adayı Merkel, Alman otomobillerinde görülen emisyon skandallarını da eleştirerek, Sosyal Demokrat Parti SPD'nin Avrupa genelinde elektronik otomobiller için bir kota konması önerisinin kabul edilebilir bir teklif olmadığını belirtti.

Almanya'da seçimlere altı hafta kala anketler Merkel'in bir miktar puan kaybına rağmen açık ara farkla önde gittiğini gösteriyor. Hrıstiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) partilerinin oyları yüzde 37-40 bandında, SPD'nin oyu ise yüzde 23-25 bandında yer alıyor. Yapılan anketlere göre halkın yüzde 60'ı Merkel'i başbakan olarak görmek isterken, SPD lideri Martin Schulz'un başbakan olmasını isteyenlerin oranı yüzde 30. Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU seçmeninde Merkel'in başbakan olmasını destekleyenlerin oranı yüzde 97 iken, SPD seçmeninde Schulz'un başbakanlığını destekleyenlerin oranı yüzde 66'da kaldı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 15:44
  1. Angela Merkel
  2. Sosyal Demokrat Parti
  3. Hrıstiyan Sosyal Birlik
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