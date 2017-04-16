Oy kullanmaya gelin arabasıyla gittiler

Kutluhallar köyündeki gelin alma töreninden sonra genç çiftten gelin Fadime Demirel, iki heyecanı birlikte yaşadı. Damat İsmail Demirel, eşi Fadime Demirel’i baba evinden alır almaz oy kullanmak için sandık başına götürdü.

Evlilik kararlarını çok önceden aldıklarını söyleyen gelin Fadime Demirel, “Yuva kurduğum bu güzel günde gelinliğimle referandumda oy kullanmak bana ayrı bir heyecan kattı. Bu benim hayatımda güzel bir anı olarak kalacak.

Oyumu kullandım, artık eşimle birlikte Manisa’daki evimize gideceğiz. Çünkü eşim oyunu orada kullanacak" diye konuştu.

Çiçeği burnunda Demirel çifti, daha sonra Manisa’daki yuvalarına hareket etmek üzere köyden ayrıldılar.