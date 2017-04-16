Oy kullanmaya gelin arabasıyla gittiler

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde düğünü referandum gününe denk gelen Fadime Demirel, törenin ardından gelin arabasıyla okula gelerek oyunu kullandı.

Oy kullanmaya gelin arabasıyla gittiler
Eklenme: 16 Nisan 2017, 12:15

Kutluhallar köyündeki gelin alma töreninden sonra genç çiftten gelin Fadime Demirel, iki heyecanı birlikte yaşadı. Damat İsmail Demirel, eşi Fadime Demirel’i baba evinden alır almaz oy kullanmak için sandık başına götürdü.

Evlilik kararlarını çok önceden aldıklarını söyleyen gelin Fadime Demirel, “Yuva kurduğum bu güzel günde gelinliğimle referandumda oy kullanmak bana ayrı bir heyecan kattı. Bu benim hayatımda güzel bir anı olarak kalacak.

Oyumu kullandım, artık eşimle birlikte Manisa’daki evimize gideceğiz. Çünkü eşim oyunu orada kullanacak" diye konuştu.

Çiçeği burnunda Demirel çifti, daha sonra Manisa’daki yuvalarına hareket etmek üzere köyden ayrıldılar.

 
Etiketler2017 referandumoy kullanmayagelinlikle oy kullandı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?