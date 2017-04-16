Oy kullanma isteği engel tanımadı

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine sabah saatlerinden itibaren halk oylamasına yoğun katılım oldu. Engeli, sağlık problemi olan ve yürümekte zorlanan yaşlı vatandaşlar da oy kullanmaya geldi.

68 yaşındaki kızıyla oy kullanmaya gelen 96 yaşındaki Ahmet Tunalı, oy kullanmaya çok geldiğini, bundan sonra da daha çok oy kullanmaya geleceğini söyledi.

Oy kullanmaya akülü aracıyla gelen Kevser Ceyhan, özrünün oy kullanmaya engel olmadığını, oy kullandığı için çok iyi ve mutlu olduğunu belirtti.

Ayağı kırık halde oy kullanmaya gelen Nazan Biricik de, “Ayağım kırık, ama gayretle geldi. Vatandaşlık görevimi yaptım, ülkemiz, devletimiz, evlatlarımız için hayırlı olsun” dedi.

Ümmüş Hurmacı, “Sağlık görevlilerinden Allah razı olsun, onlar sayesinde bizlerde görevimizi yaptık. Vatana, millet hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ameliyat olan yürümekte zorlanan yaşlı bir vatandaş ise ailesi tarafından araçla oy kullanacağı okula getirildi. Araçtan inemeyen yaşlıya, sandık görevlileri oy pusulası ve mührü araca getirerek, oy kullanmasına yardımcı oldular.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Engelli Koordinasyon Merkezi, evinden çıkamayan vatandaşlara yarım ederek, araçlarla oy kullanacağı okullara kadar götürerek, vatandaşlık görevini yerine getirmesine yardımcı oldular. Engelli Koordinasyon Merkezi görevlisi Serpil Çoban, “Evinden çıkamayan engelli hastalara hem evde hizmet veriyoruz hem de bu şekilde oy kullanmalarda evlerinden alıp oy kullanmalarını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.