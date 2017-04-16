Oy kullanımında kan aktı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Yabanardı köyünde sandıkların kurulduğu köy okulunun bahçesinde akraba oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdullah Yıldız ve oğlu Şehmus Yıldız, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Oy kullanımında kan aktı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 11:42

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yabanardı köyünde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada silahlar kullanıldı. Silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgada ölen 2 kişi ile yaralanan 4 kişi Şanlıurfa’nın Siverek Devlet Hastanesi ile Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

 
EtiketlerDiyarbakırŞanlıurfaAbdullah YıldızAbÇermikSiverek
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