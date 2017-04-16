Oy kullanımında kan aktı: 2 ölü

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Yabanardı köyünde sandıkların kurulduğu köy okulunun bahçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Oy kullanımında kan aktı: 2 ölü
Eklenme: 16 Nisan 2017, 13:27

Edinilen bilgilere göre, Çermik ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yabanardı köyünde sandıkların kurulduğu köy okulunun bahçesinde akraba iki grup arasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahlı kavgada Abdülrezzak Yıldız ve oğlu Şehmus Yıldız hayatını kaybederken, İdris Yıldız ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Şanlıurfa’nın Siverek Devlet Hastanesi ile Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak getirildiği hastane acil servisinde ilk müdahalesi yapılan İdris Yıldız, Şanlıurfa’ya sevk edildi. Kavgada hayatını kaybeden Abdülrezzak Yıldız ile oğlu Şehmus Yıldız’ın cesetleri ise otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kavgayı haber alan Yıldız ailesinin yakınları hastaneye akın etti. Jandarma ve polis tarafların yeniden kavga etmesini önlemek amacıyla hastanede önlem alırken, hastane giriş çıkışları güvenlik nedeniyle kapatıldı.

 
EtiketlerDiyarbakırŞanlıurfaAbÇermikSiverek
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