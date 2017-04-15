Övür: Baykal, CHP'nin başına geçmek için HDP'li Türk'le gizli ittifak yapıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'yla eski genel Başkan Deniz Baykal'ın "statükoyu en iyi ben savunurum" yarışında olduğunu açıklayan Övür, yalan konusunda biri diğerini aratmadığını ve Baykal’ın eyalet meselesinde "Madem eyalet gelecek, PKK neden hayır diyor?" sorusuna cevap veremeyip tıkandığını ifade etti. Övür, Baykal’ın SHP'den kovulmasına en büyük desteği verdiği "eski dostu" Ahmet Türk'le gizli ittifak hesapları yaptığını da açıkladı.



Baykal’ın tehdit altındaki Ahmet Türk'le gizli ittifak yaparak yeniden CHP'nin başına geçmek istediğini yazan Övür, bugün CHP içinde iktidar savaşına hazırlanan en az 10 gruptan söz edildiğini ifade etti. CHP kulislerinde referandumdan çok gelecek iç hesaplaşma konuşulduğunu söyleyen Övür’ün partideki İlk üç grubun Deniz Baykal, Muharrem İnce ve Metin Feyzioğlu olduğunu açıkladı.



4. grubun Özgür Özel, 5 grubun Engin Altay'ın başını çektiği grubun olduğunu açıklayan Övür yazısında;

6. grubun CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve 7. grubun ise CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi'nin çevresinde yer alan ve İstanbul'daki Karadenizli Belediye Başkanları Aykurt Nuhoğlu, Ekrem İmamoğlu, Şükrü Genç'in destek verdiği grubun olduğunu yazdı.



Diğer grupları da tek tek açıklayan Övür, 8. grubun Gürsel Tekin, Onu Enis Berberoğlu, ve Sezgin Tanrıkulu’nun olduğunu yazdı. Dışarıdan birilerinin CHP'yi karıştırmasına gerek olmadığını dile getiren Övür, Fikri Sağlar, Umut Oran, Faik Öztrak ve Hurşit Güneş’in 9. grupta yer aldığını açıkladı.



İçinde Kılıçdaroğlu dahil 10 hatta daha fazla hizibin olduğunu söyleyen Övür, “Referandum sonrası birbirlerinin gözünü oyacak noktaya mı gelirler yoksa Kılıçdaroğlu hepsine yeni bir kumpasla ayar mı verir onu da yaşayıp göreceğiz” dedi.