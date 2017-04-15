Övür: Baykal, CHP'nin başına geçmek için HDP'li Türk'le gizli ittifak yapıyor

Gazeteci-yazar Mahmut Övür bugünkü köşesinde CHP içi iktidar savaşının olduğunu açıkladı. Partinin içinde 10 grubun olduğunu ifade eden Övür, Deniz Baykal'ın CHP'nin başına geçmek için HDP'li Türk'le gizli ittifak yaptığını iddia etti.

Övür: Baykal, CHP'nin başına geçmek için HDP'li Türk'le gizli ittifak yapıyor
Eklenme: 15 Nisan 2017, 14:12

Kemal Kılıçdaroğlu'yla eski genel Başkan Deniz Baykal'ın "statükoyu en iyi ben savunurum" yarışında olduğunu açıklayan Övür, yalan konusunda biri diğerini aratmadığını ve Baykal’ın eyalet meselesinde "Madem eyalet gelecek, PKK neden hayır diyor?" sorusuna cevap veremeyip tıkandığını ifade etti. Övür, Baykal’ın SHP'den kovulmasına en büyük desteği verdiği "eski dostu" Ahmet Türk'le gizli ittifak hesapları yaptığını da açıkladı.

Baykal’ın tehdit altındaki Ahmet Türk'le gizli ittifak yaparak yeniden CHP'nin başına geçmek istediğini yazan Övür, bugün CHP içinde iktidar savaşına hazırlanan en az 10 gruptan söz edildiğini ifade etti. CHP kulislerinde referandumdan çok gelecek iç hesaplaşma konuşulduğunu söyleyen Övür’ün partideki İlk üç grubun Deniz Baykal, Muharrem İnce ve Metin Feyzioğlu olduğunu açıkladı.

4. grubun Özgür Özel, 5 grubun Engin Altay'ın başını çektiği grubun olduğunu açıklayan Övür yazısında;

6. grubun CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve 7. grubun ise CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi'nin çevresinde yer alan ve İstanbul'daki Karadenizli Belediye Başkanları Aykurt Nuhoğlu, Ekrem İmamoğlu, Şükrü Genç'in destek verdiği grubun olduğunu yazdı.

Diğer grupları da tek tek açıklayan Övür, 8. grubun Gürsel Tekin, Onu Enis Berberoğlu, ve Sezgin Tanrıkulu’nun olduğunu yazdı. Dışarıdan birilerinin CHP'yi karıştırmasına gerek olmadığını dile getiren Övür, Fikri Sağlar, Umut Oran, Faik Öztrak ve Hurşit Güneş’in 9. grupta yer aldığını açıkladı.

İçinde Kılıçdaroğlu dahil 10 hatta daha fazla hizibin olduğunu söyleyen Övür, “Referandum sonrası birbirlerinin gözünü oyacak noktaya mı gelirler yoksa Kılıçdaroğlu hepsine yeni bir kumpasla ayar mı verir onu da yaşayıp göreceğiz” dedi.

 
EtiketlerDeniz Baykal
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

haldun

chp ve zihniyeti bu ülkenin belasıdır musibetidir EVET ile birlikte inşALLAH yok olmaya başlayacaklardır chp her türlü terörün başıdır,islam düşmanı bu zihniyete oy veren müslüman olamaz senin dinine,imanına,ezanına,kitabına hakaret eden chp zihniyetine müslüman görünümlü münafıklar oy verir,kalbinde nokta kadar imanı olan müslüman chp zihniyetinin yanında olmaz olursa münafık olarak bilinir...

Cevapla

MUHSıN

İnşaAllah binparcaya bölünürler

Cevapla

erdoğan

reis ne dedi kasetle gelen kasetle gider...

Cevapla

oflu baba

NE CHP NIN BASINAMI GECECEK TEKRAR BIZIM MAHALLEDEKIAGZINDA TEK DISI KALMISHATICENINEYESOYLIYEYIMDECHPNIN BINASININONUNDEN GECMESIN

Cevapla

Nur

Chp de hdp işi bittiartık bunları bu zihniyeti artık meclistegörmek istemiyoruzbunlar bu ülkenin düşmanlarımecliste ne işleri varikiside zati dinazorusyallah yallah

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?