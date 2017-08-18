Ovit Yayla Şenlikleri başlıyor

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, Başkan Vekili Süleyman Ekşi, Başkan Yardımcısı Kemal Ekşi, Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Galipcan Ekşioğlu ve Mustafa Ekşi Ovit Şenlikleri öncesi Rize’ye gelerek Vali Erdoğan Bektaş’la görüştü. Şenlikler ve Ovit hakkında görüş alış verişinde bulunan heyet Vali Bektaş’ı şenliklere davet etti, ziyaret anısına plaket sundu.

2 bin 640 rakımlı Karadeniz’in en yüksek yaylalarından Rize’nin Ovit Yaylası’nda Ekşioğlu Vakfı tarafından geleneksel Ovit Şenlikleri bu yıl 19-20 Ağustos’ta düzenlenecek. Yayla şenlikleri öncesi 18 Ağustos akşamı Ovit Yaylası’nda Hacı Hakkı Ekşi Camii’nde şehitler için Kuran-ı Kerim okutulacak. İki gün boyunca devam edecek şenlikte 20 bin adet Türk bayrağı da katılımcılara dağıtılacak. Bölge esnafının panayır şeklinde stantlar açacağı yaylada Doğu Karadeniz’in yöresel ürünlerinin satışı yapılacak. Şenlikte ayrıca Erol Şahin, Grup Koliva, Onay Şahin, Bizim Gönül, Volkan Aslan, Aslıhan Çiçek, İbrahim Ekşi, Selcuk Balcı, Gülay, Gülseren Gül, Seyfettin Çakıral ve Orkestra Hamza Albayrak Ekibi türkü ve şarkıları ile şenlikte olacak. Şenlikleri ise organizatör ve sunucu Necati Selvitop sunacak.

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi ve Başkan Vekili Süleyman Ekşi, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük yayla şenliklerinden olan ve her yıl geleneksel olarak yapılan Ovit Yayla Şenlikleri’ne tüm vatandaşları davet etti. Şenliklerin Cuma akşamı şehitler içim Kuran-ı Kerim okutulması ile başlayacağını ifade eden Vakıf Yöneticileri Cumartesi ve Pazar günü Karadenizli sanatçıların katılımı ile müzik ziyafeti sunulacağını söyledi. Ülkede bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak şenliklerle insanların kaynaşmasının yanında bölgenin tanıtımını da amaçladıklarını vurgulayan Ekşioğlu Vakfı yönetimi 20 bin şanlı Türk bayrağının dalgalanacağı yaylada buluşma çağrısı yaptı.