Övgü yağdırdı: Türkiye merkez olacak

Dudley, "Üretim portföyümüzde doğalgaza daha fazla ağırlık vermek istiyoruz. Türkiye'de de bu trendin gelişmekte olduğunu görüyoruz. Türkiye bu noktada dünya için çok önemli bir aktarım merkezi olacak" dedi.

BP Üst Yöneticisi Bob Dudley, üretim portföylerinde doğalgaza daha fazla ağırlık vermek istediklerini belirterek, "Türkiye'de de bu trendin gelişmekte olduğunu görüyoruz. Türkiye bu noktada dünya için çok önemli bir aktarım merkezi olacak." dedi.

Dudley, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nde küresel enerji sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin enerji tüketiminin 2005-2015 döneminde yüzde 35 arttığına işaret eden Dudley, bu artışın küresel ortalamanın 2 katına denk geldiğini ve gelecek yıllarda daha fazla artabileceğini bildirdi.

Dudley, son dönemde petrol fiyatlarının gerilediğini ve dünyadaki enerji talebinin de sürekli arttığına değinerek, dünya genelindeki kanıtlanmış petrol ve doğalgaz rezervlerinin piyasayı 50 yıl daha götürebileceğine dikkati çekti.

Kongrenin enerji sektörünün olimpiyatları olarak adlandırıldığını vurgulayan Dudley, "Türk hükümeti bize bu imkanları tanıdığı için altın madalya ile taçlandırılmalı." ifadesini kullandı.

Dudley, üretim portföylerinde doğalgaza daha fazla ağırlık vermek istediklerine belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de bu trendin gelişmekte olduğunu görüyoruz. Ülkede kullanılan enerjinin 3'te 1'i doğalgazdan karşılanıyor. Bin 800 kilometreden fazla uzunluktaki enerji boru hattı Türkiye'den geçiyor. Türkiye bu noktada dünya için çok önemli bir aktarım merkezi olacak. Ancak bir ekip işine ihtiyacımız var. Bu konuda ortaklık gerektiğinin altını çizmek istiyorum."

"FOSİL YAKITLAR HALA BASKIN GÜÇ"

DNV GL Petrol ve Gaz'ın Üst Yöneticisi Elisabeth Torstad da dünyada enerji talebinin arttığı yeni bir sürece girildiğini vurgulayarak, bazı değişiklikler olsa da fosil yakıtların hala "baskın güç" olarak görüldüğünü söyledi.

Torstad, enerji endüstrisinin dünyanın mevcut durumunu uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirmesi gerektiğini bildirdi.

Petrol ve gaz endüstrisinin kendine has kuralları olduğuna dikkati çeken Torstad, "Biz dünya vatandaşları olarak kaynalarımızı çok daha sorumlu şekilde harcamalıyız ve dünyaya ihtiyaç duyduğu enerjiyi sorumlu şekilde tedarik etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Torstad, enerji alanında sürdürülebilir bir performans ve güvenliğin sağlanabilmesi için büyük şirketlerinin daha fazla sorumluluk almasını istedi.