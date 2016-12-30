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ÖTV'yi pas geçtiler, satışlar yükseldi

İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Demir, ÖTV artışını ikinci el araçlara yansıtmadıklarını, bunun da satışları arttırdığını söyledi.

ÖTV'yi pas geçtiler, satışlar yükseldi
Eklenme: 30 Aralık 2016, 11:56
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İzmir'de Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, kurdaki artış nedeniyle durgun olan otomobil piyasasının ÖTV değişikliğinden olumsuz etkilenmemesi için kampanya başlattıklarını söyledi.

Sıfır otomobillerde ÖTV kaynaklı fiyat artışının ülke genelinde ikinci ele de yansıdığını, ancak piyasadaki durgunluğu kırmak için galericiler sitesi olarak bu artışı yansıtmama kararı aldıklarını dile getiren Demir, "Durgun olan piyasayı hareketlendirmek için bu artışı yansıtmayacağız yıl sonuna kadar dedik. O günden sonra 6 bin 950 araç satışı oldu. Satışlar, bir önceki aya göre yüzde 60 arttı." ifadelerini kullandı.

'ARAÇ ALANLAR ZAMSIZ ALDI'

Söz konusu kararı aldıktan sonra 40-70 bin lira arasındaki araçların yüzde 80'inin satıldığını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Fiyatların yılbaşından sonra lüks arabalarda aşağı yukarı 24-27,5 bin lira, daha düşük araçlarda 3-4 bin lira fark etmesi bekleniyor. Son günler. Yılın son gününe kadar 'acaba daha düşük fiyata araç alabilir miyiz' diye düşünenler araçlarını alıyor. Site içindeki noter önündeki kalabalık da bunu gösteriyor. Şimdi araç alanlar zamsız aldı."

Demir, ilgi gören kampanyayı yeni yılda da sürdürmek için esnafla görüşeceğini söyledi. Site esnafından Seyhat Kaysal da kampanya sayesinde satışların artığını anlattı.

 
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