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ÖTV yeniden düzenlendi otomobilde fiyatlar düştü

Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenlemeye gidildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:17
ÖTV yeniden düzenlendi otomobilde fiyatlar düştü

Bu düzenleme ucuz otomobillerde 2 bin 500 TL, pahalı otomobillerde ise 13 bin TL’ye varan ÖTV indirimini beraberinde getirecek.

Özellikle euro kurundaki artış, otomobillerin vergisiz fiyatını artırdı. Bu da 2016 Kasım ayında yapılan ÖTV düzenlemesinin güncellenmesini gerektirdi. Dün Bakanlar Kurulu kararı ile otomobillerin Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) düzenleyen bazı rakamlarda değişikliğe gidildi.
Dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya, üst limiti de 70 bin liradan 80 bin liraya yükseltildi.

ELEKTRİKLİ MOTORLARDA DA ARTIŞ VAR

Motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçmeyen araçlar için de ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkarıldı.
Elektrik motoru da olan araçlar için ise 50 bin liralık limit 57 bin liraya 80 bin liralık limit 91 bin liraya, 100 bin liralık limit de 114 bin liraya yükseltildi. Limitlerin artırılması sayesinde tüm vergiler dahil fiyatı 78 bin 706 lira ve altında olan araçlar yüzde 45 ÖTV ödemiş olacak.
Değişiklik öncesinde 68 bin 440 lira ve altındaki araçlara en düşük oran olan yüzde 45 ÖTV uygulanıyor, bu fiyatın üstündeki araçlar için yüzde 50’lik ÖTV devreye giriyordu.

Bu düzenlemenin araç fiyatlarında 2 bin 500 TL ile 13 bin TL arasında indirimi beraberinde getirmesi bekleniyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 12:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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