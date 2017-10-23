ÖTV, MTV arttı… Gözler o sektöre çevrildi

Son dönemde artış gösteren vergi oranları özellikle şirketlerin otomobil tercihini değiştirdi. Daha önceden satın almaya önem gösteren firmalar şimdi rotayı araç kiralamaya çevirdi. Aynı oranda olmasa da bireysel kiralamada son dönemde yükselişe geçti.

Peki, araç kiralamada hangi hususlara dikkat edilecek hususlar nelerdir? Kiralama satın almadan daha mı kârlı?

1- Hangi firmalar kiralama yapabilir? Bir kısıtlama var mı?

Şirket büyüklüğüyle ilgili herhangi bir kısıtlama yok. KOBİ’lerden başlayıp çok uluslu holdinglere kadar farklı büyüklüklerdeki şirketler filo kiralama yapabiliyor.

2- Şirketler neden filo kiralamayı tercih ediyor?

Banka kredisiyle şirket aracı alındığında, aracın yüzde 25-30’unu peşin ödemek gerekiyor. Kiralamada peşinat yok. Kira ödemeleri, kredi imkânlarını etkilemiyor. Araçların periyodik bakım, onarım, lastik, zorunlu trafik sigorta masrafları, MTV, egzoz pulu, araç muayene işlemleri de kiralayan şirkete ait.

3- Kiralamak mı satın almak mı daha avantajlı?

Kiralama yaparken sadece araç değil hizmet de satın alındığından tercih ediliyor. Çok sayıda aracı bulunan şirketler, bu araçlar için bir operasyon merkezi kurmak zorunda kalırken, kiralayanlar bu hizmetleri de alıyor. Getirdiği vergi avantajı en etkili tercih nedenlerinden.

4- Araç kiraları vergiden nasıl düşülüyor?

Kiralama yapan şirket adına kesilen aylık kira faturasındaki KDV miktarı, takip eden ilk ay ödenecek KDV’den mahsup edilebiliyor. Aylık kira bedeli faturalarının tamamı, 3 aylık bilanço döneminde gider olarak kaydedilebilir.

5- Kiralanan araçların genel masraflarını, olası OGS ve trafik cezalarını hangi taraf ödemek zorunda?

Araçların tüm genel bakımları kiralayan şirket tarafından ödeniyor. Yasal cezaların ödenmesi kiralayan şirketin sorumluluğunda. Ancak takibi, kontrolü ve zamanında ödenmesi için filo kiralaması yapan şirketler bu hizmeti de veriyor.

KAZADA YENİSİ VERİLİR

6- Nelere dikkat edilmeli?

Firmanızı ve ihtiyaçlarınızı iyi analiz edin. Uzun yol yapacak firmalar dizel araç tercih etmeli. Ayrıca kiralama yapılan firmalar da önem taşıyor.

7- Araç kaza yaparsa işler aksıyor mu?

Kiralık araç kaza yapar ve onarım sözleşmede belirtilenden daha fazla zaman alırsa eşdeğer özellikte bir araç tahsis edilip, şirketlerin işleri aksamıyor. Çalınmada da aynı ugulama geçerli.

8- Birden fazla araç kiralanabiliyor mu?

İstenilen sayıda araç kiralanabilir. Genelde, araç sayısının artması birim kira bedelinde avantajlar sağlıyor.

Ticari araç için düzenleme yok

9-Ticari araç kiralamak mümkün mü?

Ticari araçların (ticari-kamyon-kamyonet tarzı araçların) kiralaması mümkün değil. Bu yüzden şirketler sadece binek otomobil üzerinden işlem yapıyor.

10-Türkiye’de satılan araçlar arasında filo kiralamanın payı kaç?

Türkiye pazarında satılan araçlar arasında filo kiralamanın payı yüzde 12 ve bu oran her yıl artıyor.