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Otoyolun ortasında geyik kavgası

Seyahat etmekte olan adam yolun ortasında bu görüntülerle karşılaşıyor...

27 Ekim 2017 Cuma 17:30
Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 17:30
  1. Otoyol
  2. geyik kavgası
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