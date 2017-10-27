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Otoyolun ortasında geyik kavgası
Seyahat etmekte olan adam yolun ortasında bu görüntülerle karşılaşıyor...
27 Ekim 2017 Cuma 17:30
Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 17:30
Otoyol
geyik kavgası
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