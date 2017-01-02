Otopsiden çıkan korkunç detay!

Reina'ya yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. 15 cenaze ailelere teslim edildi. Kimliği ve uyruğu henüz tespit edilemeyen bir cenazenin işlemlerinin ise bugün tamamlanması bekleniyor.

HEPSİ KURŞUNLA ÖLMÜŞ

Cenazelere Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilere göre ölümlerin tamamı ateşli silah yaralanmasından kaynaklı. Denize atladıkları için boğulma veya diğer sebeplerden kaynaklı bir ölüm yok. Maktulleri öldüren kurşunlar 7.62 çapında otomatik bir silaha ait. Bazı kurşunlar bir kurbandan çıkıp diğerine saplanmış. Cesetlere birden fazla kurşun isabet etmiş. Kurbanların birçoğu da olay yerinde hayatını kaybetmiş.

YAKIN MESAFEDEN KAFAYA ATEŞ

Otopsi raporlarındaki bir diğer detay da atış mesafesi... Bazı kurbanlar çok yakın mesafeden vurulmuş. Kafasından neredeyse 'bitişik atış' seviyesinde vurulan bazı cenazeler var. Göğüs ve kafa bölgesinden vurulanların yanı sıra sırtından da vurulan cenazeler var. Bununla birlikte bütün cenazeler göz ile teşhise müsait durumda. O sebeple herhangi bir DNA testine gerek kalmadan cenazelerin kimliği yakınları tarafından teşhis edilebildi.

SALDIRGAN ÇELİK MERMİ KULLANDI İDDİASI

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise teröristin çelik mermi kullandığını açıklamıştı. Ağar "Normal mermiler bakır kaplıdır ve içinde kurşun vardır. Kurşun kısmen yumuşak bir maddedir ve çarptığında yamulur. Çarptığı yere göre yön değiştirir. Oysa çelik çekirdekli mermi, hedefe çok sert olduğu için deler geçer. Hemen arkasındaki hedefe doğru gider. Bu saldırıda amaç bir mermi ile en az 2 kişinin zarar görmesi istenmiş. Arka arkaya duran 3 kişiyi bile öldürebilecek güce sahip. Bu yüzden saldırıda en fazla can kaybının sağlanması hedeflenmiş.” açıklamasında bulunmuştu.