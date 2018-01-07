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Otoparkta bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Bursa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında 20 bin lira bulan vatandaş parayı sahibine teslim etti.

07 Ocak 2018 Pazar 10:27
Otoparkta bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Olay, Nilüfer’e bağlı bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapan Murat Güler (41), aracına bineceği sırada yerde bir poşet gördü. Poşeti kontrol eden Güler, içinde toplam 20 bin lira olduğunu gördü. Bunun üzerine Güler polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Güler’in verdiği bilgilerden poşetin düşmüş olabileceği plakaya ulaştı. Araç sahibi Avukat Suat İnanır’a ulaşan ekipler, kendisiyle telefonla görüştü. Görüşmenin ardından olay yerine gelen İnanır, polisin sorduğu bütün sorulara cevap verdi. Para, imzalanan tutanağın ardından İnanır’a teslim edildi.

Aracına bineceği sırada poşet gördüğünü belirten Murat Güler, “Arkadaşla aracı çıkarırken bir poşet gördüm. İçinde 20 bin lira para vardı. Poşeti açtığımda üzerinde yazıyordu. Özel bir firmada şoförüm. Şirketimin işleri için gelmiştim” dedi.

Paranın sahibi Suat İnanır, “Parayı düşürdüğümü fark etmedim. Polise ve parayı bulan Murat Güler’e teşekkür ederim. Allah razı olsun. Para müvekkilimindi. Ödeme yapacaktım” diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 10:27
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