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Otoparklarda her şey değişiyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otopark Görevlilerini kapsayan meslek standartları Resmi Gazete'de yayımlandı. Valeleri de kapsayan kararda iş sağlığı ve güvenliği ön planda tutuldu.

26 Ocak 2018 Cuma 09:43
Otoparklarda her şey değişiyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Vale hizmeti verenlerin, sürücü belgesine sahip olmasının belirtildiği kararda, görevlilerin iş kuralları da açıklandı. Buna göre, otopark görevlileri de sözlü ve yazılı sınava tabi tutulmadan iş yapamayacak. Otopark görevlilerine mesleki standart geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre otopark görevlisi kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışacak, uyarı işaretlerini talimatlar doğrultusunda kullanacak, tehlikeli olaylar varsa konuyu ilgililerle paylayacak, acil durumları ilgililere bildirecek, kendi yetkisindeki müşteri öneri ve şikayetlerini çözecek; yetkisinde olmayanları ilgili kişilere bildirecek, kişisel temizliğine dikkat edecek, iş kıyafetlerini giyecek, otoparkın düzenini sağlayacak, araçların düzenli park edilip edilmediğin, kontrol edecek.

ARAÇ FORMUNA KM VE HASAR BİLGİSİ DE EKLENECEK

Ayrıca müşterilere otopark ücreti konusunda bilgi verecek, otoparkta kaza olursa hasar durumu ve plaka bilgisini kayıt edecek, şüpheli durumları ilgili kişilere bildirecek, aracı müşteriyi karşılayarak durdurup aracı almadan önce hasar olup olmadığını kontrol edecek. Bunun yanında, araç teslim formuna plaka, km, hasar bilgisi ve giriş saati bilgilerini yazıp müşteriye teslim edecek. Müşteriden de araç teslim formunu ruhsat ve onay karşılığı alıp verecek.

TEMEL MATEMATİK VE İLKYARDIM BİLGİSİ ŞART

Karara göre otopark görevlileri, acil durum, araç-gereç-ekipman, bilişim teknolojileri okuryazarlığı bilgisi, ekiple çalışma becerisi, iş planı oluşturma becerisi, iş sağlığı ve güvenliği vecerisi, mesleki terim bilgisi, park etme bilgi ve becerisi, parklandırma kuralları bilgisi, sözlü- yazılı iletişim becerisi, temel ilk yardım- matematik- muhasebe bilgisi, yangın önleme ve yangına müdahele bilgisi, zaman yönetimi becerisi gibi özelliklere sahip olacak.

OTOPARK GÖREVLİLERİ SINAVA GİRECEK

İş disiplinine sahip olacak, çalışma zamanını etkili kullanacak, müşteri odaklı davranacak, müşteri aracına özen gösterecek, temizliğe önem verecek, meslek etiğine uygun davranacak.

Otopark görevlilerine de mesleki yeterlilik belgesi verilecek. Bu belge de bir ölçme ve değerlendirme merkezinde sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Yeni Şafak

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:43
  1. Resmi Gazete
  2. Vale hizmeti
  3. Otopark
  4. ruhsat
  5. mesleki yeterlilik belgesi
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