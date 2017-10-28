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Otomotiv uzmanları İstanbul'da buluşuyor

Otonom ve elektrikli araçlara yön veren uzmanlar İstanbul'da buluşuyor.

28 Ekim 2017 Cumartesi 08:50
Otomotiv uzmanları İstanbul'da buluşuyor

Otonom ve elektrikli araçlardan akıllı şehirlere kadar pek çok alanda dünya otomotiv sanayine yön veren uzmanlar, 2 Kasım’da yapılacak olan Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı (IAEC’17) için İstanbul’da buluşuyor. “Gelecekte Hareketlilik” teması çerçevesinde 2-3 Kasım tarihlerinde Swissotel’de düzenlenecek olan IAEC’17 ile Türkiye ihracatının 11 yıldır lideri olan otomotiv sanayide mühendislik faaliyetlerinin yanında, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Çok sayıda konferans ve panele ev sahipliği yapacak olan etkinlikte otomotiv mühendisliği alanında birbirinden önemli konuşmacılar sektördeki en yeni trendleri paylaşacak. Bu kapsamda dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden General Motors’un Elektrik ve Kontrol Sistemleri Araştırma Laboratuarı Direktörü Dr. Cem Saraydar ile Northeastern Üniversitesi’nden Doç. Dr. Taşkın Padır, sektörde devrim niteliği taşıyan otonom araçlar konusunda geleceğe ışık tutacak. 

(MES) Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Pekşen de elektrikli araçların geleceği konusunda değerlendirmelerde bulunacak.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 08:50
  1. Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı
  2. IAEC

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